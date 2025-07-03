نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان عطية يُجري جراحة ناجحة ويبدأ برنامج التأهيل الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعب الفريق مروان عطية خضع اليوم لعملية منظار جراحي ناجحة لعلاج "الفتق" بأحد مستشفيات القاهرة.

وأوضح الدكتور جاب الله أن اللاعب سيغادر المستشفى صباح يوم الجمعة، على أن يحصل بعدها على راحة سلبية لمدة أسبوع، قبل أن يبدأ تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المُعد له من قبل الجهاز الطبي.

وأكد طبيب الأهلي أن حالة اللاعب مطمئنة، ويتم متابعته بشكل دوري لضمان عودته إلى الملاعب في أفضل حالة بدنية وطبية ممكنة.