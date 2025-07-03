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منتخب المكسك يهزم هندوراس ويتأهل لنهائي بطولة الكأس الذهبية

تأهل المنتخب المكسيكي إلى نهائي بطولة الكأس الذهبية لكرة القدم بعد فوزه، فجر اليوم الخميس بتوقيت صنعاء، على منتخب هندوراس بهدف دون رد في مباراة الدور نصف النهائي للمسابقة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا. منتخب المكسك يهزم هندوراس ويتأهل لنهائي بطولة الكأس الذهبيةتأهل المنتخب المكسيكي إلى نهائي بطولة الكأس الذهبية لكرة القدم بعد فوزه، فجر اليوم الخميس بتوقيت صنعاء، على منتخب هندوراس بهدف دون رد في مباراة الدور نصف النهائي للمسابقة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا. سجل راؤول خيمينيز هدف المكسيك الوحيد في الدقيقة 50، بينما عجز منتخب هندوراس عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء. وبذلك، ضرب منتخب المكسيك، البطل التاريخي لبطولة الكأس الذهبية برصيد 9 ألقاب، موعدًا في المباراة النهائية مع منتخب الولايات المتحدة.

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