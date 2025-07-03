نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نهاية 114 عامًا من تاريخ ناد إيطالي عريق بسبب إفلاسه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس إلغاء ترخيص نادي بريشيا الذي أنهى الأسطورة روبرتو باجيو مسيرته الكروية به ولعب له عدة نجوم مثل الإسباني بيب غوارديولا والغاني ستيفان أبياه.

وأكد اتحاد الكرة الإيطالي إقصاء بريشيا من دوري الدرجة الثالثة الإيطالي بعد إفلاسه، بعد أن عجز مالكه ماسيمو تشيلينو عن سداد ديون النادي التي تصل إلى 3 ملايين دولار، الأمر الذي تسبب بالفعل إلى هبوط النادي من دوري الدرجة الثانية.

وأنهى بريشيا الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط لكنه عوقب بخصم أربع نقاط من رصيده بسبب مخالفات مالية أدت إلى هبوط الفريق إلى الدرجة الثالثة.

وعلى الأرجح سوف يتعين على بريشيا الذي تأسس قبل 114 عاما تأسيس ناد جديد والعودة إلى دوري الدرجة الرابعة الإيطالي.

وكان باجيو لعب ضمن صفوف بريشيا بين عامي 2000 و2004 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، كما كان يضم النادي بين صفوفه الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والذي لعب إلى جانب باجيو في موسم 2001-2002.

ويرجع آخر ظهور لبريشيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في موسم 2019-2020.