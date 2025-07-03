"سنفتقدكما كثيرًا".. كلوب ينعي جوتا وشقيقه بكلمات مؤثرة

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، البرتغالي ديوجو جوتا، بعد وفاته صباح اليوم الخميس.

أول تعليق من كلوب على رحيل جوتا

وتوفي المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول الإنجليزي وشقيقه أندريه يوم الخميس بحادث سير في شمال غربي إسبانيا، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال كلوب عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام: "هذه لحظةٌ أعاني فيها، لا بد أن هناك غايةً أكبر، لكنني لا أستطيع رؤيتها، أشعر بحزنٍ عميق لسماع نبأ وفاة ديوغو وشقيقه أندريه".

وأضاف: "لم يكن ديوغو لاعبًا رائعًا فحسب، بل كان أيضًا صديقًا عزيزًا، وزوجًا وأبًا حنونًا وعطوفًا... سنفتقدكما كثيرًا".

وواصل حديثه: "كل دعواتي ودعواتي ودعواتي لروت، والأطفال، والعائلة، والأصدقاء، وكل من أحبهم... ارقد بسلام - مع حبي".

ولقي نجم ليفربول والمنتخب البرتغالي ديوجو جوتا مصرعه عن عمر 28 عامًا، رفقة شقيقه أندريه سليفا صاحب الـ 26 عامًا والذي يلعب ضمن صفوف بينافيل البرتغالي.

وانتقل ديوجو جوتا، إلى الريدز صيف 2020 قادمًا من ولفرهامبتون مقابل 44.7 مليون يورو، وخاض مع فريقه 182 مباراة، سجل 65 هدفًا وصنع 26 تمريرة حاسمة.

