نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكسيك تواجه أمريكا في نهائي الكأس الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب المكسيك لنهائي بطولة الكأس الذهبية، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف".

وحجز المنتخب المكسيكي مقعده في المباراة النهائية للمسابقة المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا، عقب فوزه الصعب 1-صفر على منتخب هندوراس يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي.

وتقمص النجم المخضرم راؤول خيمينيز دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف المنتخب المكسيكي الوحيد في الدقيقة 50، بينما عجز منتخب هندوراس عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء والدفع بالمباراة إلى ركلات الترجيح.

وبذلك، ضرب منتخب المكسيك، البطل التاريخي لبطولة الكأس الذهبية برصيد 9 ألقاب، موعدا ناريا في المباراة النهائية ضد منتخب الولايات المتحدة، الذي تغلب 2-1 على منتخب غواتيمالا في لقاء المربع الذهبي الآخر، الذي جرى في وقت سابق.