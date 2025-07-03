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أحمد جودة - القاهرة - رحل قبل أن يبدأ حياته.. جوتا يودّع العالم بعد أيام من زفاف الأحلام.

وفاة ديوغو جوتا نجم ليفربول وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سير مروع بإسبانيا تشعل الحزن في أوساط كرة القدم البرتغالية والعالمية.

حادث أليم يُنهي حياة نجم ليفربول

توفي صباح الخميس 3 يوليو 2025، اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن عمر 28 عامًا، إثر حادث سير مروع وقع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الحادث وقع على أحد الطرق السريعة عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا برفقة شقيقه أندريه سيلفا (26 عامًا)، ما أدى إلى اصطدامها واندلاع النيران فيها بالكامل.

وقد أكدت شهود عيان أن ألسنة اللهب اشتعلت سريعًا بعد التصادم، ما جعل من المستحيل على فرق الإنقاذ التدخل في الوقت المناسب.

جوتا

الاتحاد البرتغالي يؤكد الخبر ويصدر بيانًا مؤثرًا

أصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيانًا رسميًا عبّر فيه عن صدمته الكبيرة، وجاء فيه: "ينعي الاتحاد وجميع أوساط كرة القدم البرتغالية ببالغ الحزن والأسى وفاة ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في إسبانيا.

لم يكن جوتا مجرد لاعب دولي شارك في نحو 50 مباراة مع المنتخب الوطني، بل كان شخصية مؤثرة تُلهم كل من حولها، ويحمل روحًا فريدة جعلته محط احترام زملائه وخصومه على حد سواء".

وأعلن الاتحاد عن طلبه من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الوقوف دقيقة صمت قبل مباراة منتخب البرتغال للسيدات ضد إسبانيا المقررة الخميس المقبل، ضمن بطولة أمم أوروبا للسيدات، تكريمًا لذكراهما.

رحيل مزدوج يهز كرة القدم البرتغالية

شكلت وفاة ديوغو جوتا وأندريه سيلفا صدمة مدوية داخل الأوساط الرياضية البرتغالية، خاصة أن الأخير كان لاعبًا في نادي بينافيل البرتغالي.

وعبّرت الجماهير عن حزنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بشخصية جوتا وإسهاماته داخل الملاعب وخارجها.

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مسيرة حافلة توقفت فجأة

كان ديوغو جوتا قد انضم إلى ليفربول في عام 2020 قادمًا من وولفرهامبتون، وخلال مشواره مع "الريدز" خاض 182 مباراة، سجل خلالها 65 هدفًا وصنع 26 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويج الفريق بعدة بطولات.

وفقدت الكرة البرتغالية برحيله أحد أبرز نجومها في السنوات الأخيرة، ليبقى اسمه محفورًا في ذاكرة عشاق اللعبة إلى الأبد.