نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دقيقة حداد على وفاة ديوجو جوتا في مباراة البرتغال وإسبانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه "سيتم الوقوف دقيقة صمت في مباراة البرتغال وإسبانيا اليوم الخميس في بطولة أوروبا للسيدات 2025، بعد وفاة ديوغو جوتا مهاجم منتخب البرتغال للرجال في حادث سير".

وقال "يويفا" في بيان "يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت في جميع مباريات اليوم وغدًا في بطولة أوروبا للسيدات 2025، حدادًا على اللاعب الدولي البرتغالي ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا اللذين توفيا اليوم بشكل مأساوي".

وقال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان إنه "طلب الوقوف دقيقة صمت قبل المباراة".

من المقرر أن يتواجه الفريقان في بيرن في الساعة 2100 بتوقيت وسط أوروبا (1900 بتوقيت غرينتش) في أولى مباريات المجموعة الثانية.