أول تعليق من ليفربول على وفاة ديوغو جوتا في حادث سير مأساوي

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أحمد جودة - القاهرة - أول تعليق رسمي من نادي ليفربول على وفاة ديوغو جوتا في حادث سير مأساوي.

نادي ليفربول ينعى لاعبه البرتغالي ديوغو جوتا بعد وفاته في حادث سير مروع بإسبانيا، ويطلب احترام خصوصية أسرته في هذه المحنة المؤلمة.

ليفربول يعلن الحداد بعد فقدان جوتا

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانًا رسميًا يعبر فيه عن حزنه العميق بعد وفاة مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا، الذي لقي مصرعه صباح الخميس 3 يوليو 2025، في حادث سير مروع بالقرب من مدينة زامورا شمال غرب إسبانيا، برفقة شقيقه أندريه جوتا.

وجاء في البيان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للنادي:

"يشعر نادي ليفربول لكرة القدم بحزن عميق لوفاة ديوغو جوتا.

نؤكد أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا توفي نتيجة حادث سير في إسبانيا مع شقيقه، ولن نصدر أي تعليقات إضافية احترامًا لخصوصية العائلة والأصدقاء وزملاء الفريق وموظفي النادي الذين يعانون من خسارة لا توصف.

وسنواصل تقديم دعمنا الكامل لهم".

جوتا

مسيرة لامعة انتهت فجأة

انضم ديوغو جوتا إلى صفوف ليفربول في صيف عام 2020 قادمًا من نادي ولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 44.7 مليون يورو، وتمكن من حفر اسمه سريعًا في قلوب جماهير "الريدز".

شارك مع الفريق في 182 مباراة بجميع البطولات، وسجل 65 هدفًا، إضافة إلى تقديم 26 تمريرة حاسمة، وكان عنصرًا أساسيًا في عدة بطولات أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ردود فعل حزينة تهز الوسط الرياضي

كما سادت حالة من الحزن والصدمة في الأوساط الرياضية حول العالم فور إعلان خبر الوفاة، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل النعي من نجوم كرة القدم العالميين، أبرزهم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.

وعبّر الجميع عن فجيعتهم بخسارة لاعب يتمتع بموهبة كبيرة وشخصية إنسانية محبوبة داخل الملاعب وخارجها، لا سيما أن الوفاة جاءت بعد عشرة أيام فقط من زفافه.

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نداء لاحترام خصوصية العائلة

طالب نادي ليفربول ووسائل الإعلام المختلفة باحترام خصوصية عائلة جوتا في هذا الوقت العصيب، خاصة أن الجثمانين ما زالا في طور الإجراءات الرسمية لنقلهما إلى البرتغال لإتمام مراسم الدفن.

ولا تزال التحقيقات مستمرة حول ملابسات الحادث، وسط ترجيحات تفيد بانفجار إطار السيارة التي كانا يستقلانها، ما أدى إلى اصطدامها واشتعالها بالكامل.