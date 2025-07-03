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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- رئيس وزراء البرتغال ناعيًا جوتا: يوم حزين لرحيل من رفع اسم البلاد عاليًا.

أعرب رئيس الوزراء البرتغال لويس مونتينجرو، عن حزنه الشديد لوفاة اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا، نجم ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر.

وتوفي لاعب منتخب البرتغال عن عمر يناهز 28 عامًا، رفقه شقيقه في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.

تعازي رئيس وزراء البرتغال

وكتب رئيس وزراء البرتغال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، نبأ وفاة ديوجو جوتا، الرياضي الذي شرف البرتغال كثيرًا، وشقيقه، كان مفاجئًا ومأساويًا، أتقدم بأحر التعازي لعائلته، إنه يوم حزين لكرة القدم والرياضة الوطنية والدولية".

أخر ألقاب ديجو جوتا

وكان جوتا قد توج بأخر ألقابه في مسيرته خلال الشهر الماضي، عندما توج مع منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية عقب الفوز الذي تحقق على إسبانيا بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي جمعتهما بملعب "ميونخ أرينا" في ألمانيا، حيث شارك لمدة 15 دقيقة في اللقاء.

مصرع جوتا لاعب ليفربول

وكشفت تقارير صحفية أسبانية تفاصيل جديدة بشأن الحادث حيث قالت صحيفة "كتالونيا دراري"، "وفقًا لما أكدته خدمات الطوارئ في إقليم كاستيا وليون، فإن السيارة التي كان يستقلها جوتا، وهي من طراز لامبورجيني، خرجت عن الطريق بعد انفجار أحد الإطارات على سرعة عالية، ما تسبب في انحرافها واصطدامها، قبل أن تشتعل فيها النيران بالكامل".

وأضافت الصحيفة، "وقعت المأساة نحو الساعة 12.40 صباحًا، كانت السيارة متجهة نحو جاليسيا، عند الكيلومتر 65، فقد السائق السيطرة عليها، وتشير التحقيقات الأولية إلى أنه كان هناك عطل في أحد الإطارات، وربما يكون هذا هو سبب انحراف السيارة عن الطريق".

وتابعت الصحيفة، "أكدت مصادر مطلعة على التحقيق عدم وجود أي مركبات أخرى متورطة، تشير جميع المعطيات إلى أنه حادث سيارة واحد، بينما احترقت السيارة بالكامل، ولا تزال السلطات تعمل على كشف جميع تفاصيل الحادث".

صحيفة الماركا

في حين أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الحادث المروع وقع بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا لاعب ليفربول برفقة شقيقه أندريه (26 عامًا)، وهو لاعب كرة قدم أيضًا، عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها، كما أضافت الصحيفة الإسبانية نقلًا عن شهود عيان أن ألسنة اللهب اشتعلت سريعًا في المركبة وامتدت إلى النباتات المحيطة، ما صعّب من عملية الإنقاذ.

ديجو جوتا

وكان قد انضم ديوجو جوتا، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى ليفربول في عام 2020 قادمًا من ولفرهامبتون مقابل 44.7 مليون يورو.

وشارك اللاعب منذ ذلك الحين في 182 مباراة مع الريدز، مسجلًا 65 هدفًا ومقدمًا 26 تمريرة حاسمة.

وخلال تلك الفترة فاز جوتا بثلاثة ألقاب مع ليفربول وهم: