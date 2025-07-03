تعرف على تفاصيل وفاة ديوغو جوتا نجم ليفربول في حادث مروع بإسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل وفاة ديوغو جوتا نجم ليفربول في حادث مروع بإسبانيا.

وفاة ديوغو جوتا لاعب ليفربول وشقيقه في حادث سير مأساوي شمال غرب إسبانيا.. تفاصيل الحادث وردود الفعل الحزينة عالميًا.

حادث أليم ينهي حياة جوتا وشقيقه

أكدت مصادر إعلامية إسبانية، بينها محطة تلفزيونية رسمية، أن اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، توفي صباح اليوم الخميس، إثر حادث سير مروع وقع بالقرب من مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا، إلى جانب شقيقه الأصغر الذي كان برفقته.

وأشارت إدارة الإطفاء في كاستيا-ليون إلى أن الحادث وقع بعد منتصف الليل، حيث اصطدمت السيارة التي كانا يستقلانها واشتعلت فيها النيران، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.

تفاصيل الحادث وموقع وقوعه

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الحادث وقع تحديدًا عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52 بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا.

يُعتبر هذا الطريق أحد المسارات الرئيسية المستخدمة من قبل السائقين المغادرين شمال البرتغال، ووفق شهود عيان، اندلعت ألسنة اللهب سريعًا في السيارة وامتدت للنباتات المحيطة، مما أعاق تدخل فرق الإنقاذ.

كما نقلت "ديلي ميل" البريطانية أن سبب الحادث يرجع غالبًا إلى انفجار إطار سيارة لامبورغيني كان يستقلها جوتا، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها.

جوتا

الحادث يأتي بعد أيام من زفافه

جاء الحادث المأساوي بعد أيام قليلة فقط من احتفال جوتا بزواجه من روت كاردوسو، والدة أطفاله الثلاثة، حيث وصف نفسه مؤخرًا بأنه "أسعد رجل في العالم" خلال مقابلة صحفية نُشرت الأربعاء.

المفارقة الصادمة بين السعادة والزوال المفاجئ هزّت مشاعر عشاقه وجمهور ليفربول.

مسيرة رياضية حافلة بالألقاب

انضم جوتا إلى نادي ليفربول قادمًا من وولفرهامبتون عام 2020، وسجل 65 هدفًا في 182 مباراة مع النادي عبر مختلف المسابقات.

لعب دورًا محوريًا في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما ساهم في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين.

على المستوى الدولي، شارك في 49 مباراة مع منتخب البرتغال، وساهم في التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية.

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الشرطة تحقق ومشاعر الحزن تعم الوسط الرياضي

أعلنت الشرطة الإسبانية فتح تحقيق رسمي في أسباب الحادث، مع ترجيحات قوية بثبوت هوية الضحيتين.

وسادت حالة من الحزن العارم بين محبي كرة القدم، وانهالت رسائل النعي من مختلف أنحاء العالم، مع إشادة واسعة بما قدمه جوتا على مدار مسيرته، كلاعب موهوب وإنسان محبوب.