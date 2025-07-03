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أحمد جودة - القاهرة - وفاة ديوغو جوتا نجم ليفربول في حادث سير مروع عن عمر 28 عامًا.

وفاة النجم البرتغالي ديوغو جوتا لاعب ليفربول في حادث سير مأساوي بإسبانيا عن عمر 28 عامًا، تفاصيل الحادث وردود الفعل الحزينة في الوسط الرياضي.

حادث مأساوي يهز الوسط الرياضي العالمي

توفي صباح الخميس، اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، إثر حادث سير مروع وقع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا، وذلك عن عمر يناهز 28 عامًا، وفقًا لما أكدته صحيفة "ماركا" الإسبانية وعدد من وسائل الإعلام الأوروبية.

وقع الحادث تحديدًا قرب بلدة بالاسيوس دي سانابريا، حينما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا برفقة شقيقه الأصغر أندريه جوتا (26 عامًا) عن الطريق بسرعة شديدة، ما تسبب في اصطدامها واندلاع النيران فيها مباشرة، وسط فزع شهود العيان.

جوتا

العثور على جثتي الشقيقين داخل السيارة المحترقة

وأفادت السلطات المحلية أنه تم العثور على جثتي الشقيقين داخل السيارة بعد أن التهمتها النيران بالكامل، وأُعلنت وفاتهما في مكان الحادث، بينما أعاقت ألسنة اللهب جهود فرق الإنقاذ والإطفاء في الوصول إليهما بالسرعة المطلوبة.

وقد أُكد فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الحادث، وسط تكهنات حول السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على السيارة.

مشوار جوتا الكروي مع الأندية والمنتخب البرتغالي

بدأ ديوغو جوتا مسيرته مع نادي باسوش دي فيريرا البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد ومنه إلى وولفرهامبتون، حيث لمع نجمه، ثم انضم إلى ليفربول عام 2020 في صفقة بلغت قيمتها 41 مليون جنيه إسترليني.

شارك جوتا في أكثر من 180 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها أهدافًا مؤثرة، وساهم في حصد بطولات عدة أبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلى الصعيد الدولي، كان جوتا من العناصر الأساسية في المنتخب البرتغالي وشارك في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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ردود فعل حزينة من جمهور كرة القدم

سادت حالة من الحزن والذهول في الوسط الرياضي العالمي فور إعلان نبأ الوفاة، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات النعي من اللاعبين والمشجعين حول العالم، مشيدين بموهبة جوتا وأخلاقه العالية داخل وخارج الملعب.

وعبّر نادي ليفربول عن صدمته بخسارة أحد أبرز نجومه خلال السنوات الأخيرة.

تجهيزات لنقل جثمان جوتا إلى البرتغال

تعمل السلطات الإسبانية حاليًا على استكمال التحقيقات حول الحادث، بالتوازي مع تجهيزات نقل جثمان ديوغو وشقيقه إلى البرتغال، لإتمام مراسم الدفن بحضور العائلة وعدد من الشخصيات الرياضية، في لحظة حزن تجمع محبي كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.