نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليفربول يتحدى كبار أوروبا لضم صفقة جديدة بأكثر من 70 مليون يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة نادي ليفربول بقوة للتعاقد مع المدافع الفرنسي كاستيلو لوكيبا، لاعب نادي لايبزيج الألماني، لتعزيز مركز الدفاع بعد بيع جاريل كوانسا إلى باير ليفركوزن مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

ليفربول يدخل صراع ضم لوكيبا بقوة

ويبلغ لوكيبا من العمر 22 عامًا، وبرز بشكل لافت في المواسم الماضية مع ناديي ليون ولايبزيج، مما أهله للحصول على فرصة اللعب مع منتخب فرنسا الأول، ومع ذلك، فإن اللاعب مطلوب أيضًا من قبل عملاقي البوندسليجا بايرن ميونيخ، ونادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، حسبما كشفت صحيفة Foot Mercato الفرنسية.

ويأتي في العقد الخاص بلوكيبا بند يُلزم لايبزيج برحيله مقابل مبلغ يقارب 78 مليون جنيه إسترليني، لكن هناك اتفاق غير رسمي يُمكّن النادي الألماني من السماح له بالمغادرة مقابل مبلغ أقل، رغم أن عقد اللاعب مستمر حتى عام 2029، ما يعني أن الصفقة لن تكون رخيصة.

وكان لوكيبا مرتبطًا سابقًا بأندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد.

يُذكر أن لوكيبا برز أيضًا في بطولة أوروبا تحت 21 سنة هذا الصيف مع منتخب فرنسا، ويُشبه كثيرًا المدافع جوسكو جفاردول الذي انتقل من لايبزيج إلى مانشستر سيتي عام 2023.

اللاعب الأيسر قدم أداءً مميزًا في مركزه، وقادر على اللعب في دفاع ثلاثي أو رباعي.

وفي سياق آخر، استثمر ليفربول بشكل مكثف في سوق الانتقالات الصيفية الجاري، حيث ضم نجومًا مثل فلوريان فيرتز وجيريمي فرامبونغ وميليس كيركيز بمجموع يتجاوز 169.5 مليون جنيه إسترليني.

لكن النادي يحاول أيضًا تجهيز الفريق للمستقبل في ظل المفاوضات المستمرة مع المدافع إبراهيما كوناتي، الذي ينتهي عقده بعد عام واحد فقط، مع تقارير عن اهتمام من ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

أما الهدف الآخر الذي يضعه ليفربول نصب عينيه، فهو مارك جوهي، قائد كريستال بالاس، الذي أبدى بدوره اهتمامه بالانتقال إلى الريدز.

ويُعتقد أن الصفقة تعتمد على قيمة العرض المالي، إذ يسعى ليفربول لتقديم 30 مليون جنيه إسترليني، بينما يطالب نادي بالاس بنحو 50 مليونًا، في ظل وجود عقد يمتد لموسم واحد فقط.