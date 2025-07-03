ألونسو يفتح الباب أمام رحيل نجم ريال مدريد.. و70 مليون يورو كلمة السر

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي أرسنال البحث عن مهاجم جديد لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في محاولة لتجاوز مشكلة ضعف تسجيل الأهداف التي ظهرت بوضوح في موسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ألونسو يفتح الباب أمام رحيل نجم ريال مدريد

رغم غياب كاي هافرتز لفترة طويلة بسبب الإصابة، إلا أنه أنهى الموسم كأفضل هداف للنادي برصيد 9 أهداف في الدوري و15 هدفًا في جميع المسابقات، مما زاد من حاجة المدرب ميكيل أرتيتا لتعزيز الخط الأمامي بلاعب جديد. ومع فشل محاولات التعاقد مع فيكتور غيوكيريس وبنجامين سيسكو بسبب خلافات في القيمة المالية، بدأ أرسنال يبحث عن بدائل أخرى.

وفي ظل تمسك النادي بعدم دفع القيم المالية التي حددها كل من سبورتينغ لشبونة وريدر بول لايبزيغ للاعبين المذكورين، يدرس أرتيتا إمكانية التعاقد مع لاعب متعدد المهام بدلًا من مهاجم صريح برقم 9، خاصة أن المدرب يفضل توزيع الأهداف بين أكثر من لاعب في خط الهجوم.

وتأتي هذه الخطوة بعد عودة نجم ريال مدريد رودريغو جوس إلى دائرة اهتمام أرسنال، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبله مع الفريق الملكي خلال الموسم المقبل. اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 24 عامًا لا يدخل ضمن خطط المدير الفني تشابي ألونسو بشكل واضح، حيث ظل حبيس مقاعد البدلاء في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

رغم تصريح ألونسو بأن رودريغو "لاعب مهم"، فإن مشاركاته كانت محدودة، إذ بدأ مباراة واحدة فقط أمام الهلال السعودي، وتم استبداله في الدقيقة 65، بينما بدأ على مقاعد البدلاء في باقي المباريات مع ظهور مقتصر في فوز ريال مدريد على ريد بول سالزبورغ 3-0.

يستخدم ألونسو أنظمة لعب مختلفة مثل 4-3-3 و5-3-2 في البطولة، دون إدخال رودريغو ضمن خططه، وهو ما أزعج اللاعب الذي يبحث عن فرص أكبر للعب. يُذكر أن رودريغو قادر على اللعب في الجانب الأيمن أو الأيسر من الهجوم، مما قد يسهل دمجه في تشكيل أرسنال إلى جانب بوكايو ساكا.

ووفقًا لتقارير صحيفة ديلي ميرور، فإن أرسنال يخطط لإعادة تقديم عرض بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني للاعب هذا الشهر، وهو أقل من العروض السابقة لغيوكيريس وسيسكو، لكنه يتضمن رواتب أعلى لجذب اللاعب.

بينما يحسم أرسنال خياراته في السوق، يبقى مستقبل رودريغو مع ريال مدريد معلقًا بقرار تشابي ألونسو في الأسابيع المقبلة، ما قد يفتح الباب أمام انتقال مثير في الصيف.