"عرض بـ40 مليون".. تشيلسي يضع عينه على "راؤول" ريال مدريد الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - وضع تشيلسي الإنجليزي عينه على جونزالو جارسيا نجم الملكي الجديد، بعدما ضمن نادي ريال مدريد مكانه في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تغلب على فريق يوفنتوس بهدف نظيف في مباراة دور الـ16 التي أقيمت في الأول من يوليو على ملعب هارد روك في ميامي.

جارسيا يسطع في كأس العالم للأندية

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل جونزالو غارسيا هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 54، مستفيدًا من تمريرة حاسمة رائعة من اللاعب ترينت ألكسندر-أرنولد.

وقدم جارسيا أداءً لافتًا خلال مشاركته في البطولة، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا واحدًا في أربع مباريات حتى الآن، ما جذب أنظار الأندية الكبرى.

وفي تصريحات لشبكة DAZN، أعرب المدير الفني لريال مدريد، تشابي ألونسو، عن ثقته في اللاعب الشاب وقال: "نحن نفكر الآن في كأس العالم، وسيكون هناك وقت لاحق. كنت أعرف جارسيا جيدًا، لم أتوقع أن يسجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات، لكنني كنت واثقًا من قدرته على الضغط والعمل، ومن ثم تسجيل الأهداف. هو يكسب هذه الثقة."

تشيلسي يضع عينه على جارسيا

ووفقًا لما كشفته صحيفة “sporting news”.. ينتظر أن يتقدم نادي تشيلسي بعرض رسمي لضم جارسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أبلغت تقارير إعلامية أن النادي الإنجليزي يستعد لتقديم عرض بقيمة نحو 40 مليون يورو (34 مليون جنيه إسترليني) للتعاقد مع اللاعب الشاب.

ويُعد جارسيا، الذي تلقى أول استدعاء له مع الفريق الأول لريال مدريد عام 2023، من خريجي أكاديمية النادي، وشارك في 10 مباريات مع الفريق، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

ويُعتقد أن تشيلسي يراه بديلًا مناسبًا للاعب نيكولاس جاكسون الذي من المتوقع رحيله عن النادي قريبًا.

وفي ظل اهتمام تشيلسي بصفقة جارسيا، يستعد ريال مدريد لمواجهة فريق بوروسيا دورتموند في دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في 5 يوليو على ملعب متلايف في نيو جيرسي.