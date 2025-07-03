الزمالك يستعد لإعلان تعيين البلجيكي يانيك فيريرا مدربًا جديدًا للفريق

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك للإعلان رسميًا عن تعيين البلجيكي يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، بعد وصوله إلى القاهرة خلال الساعات الماضية وتوقيعه عقدًا لمدة موسمين.

الزمالك يستعد لإعلان تعيين البلجيكي يانيك فيريرا

وكشف مصدر داخل النادي أن فيريرا خضع لجلسة تصوير رسمية تمهيدًا لتقديمه عبر منصات التواصل الرسمية للنادي الأبيض، كما سيتواجد اليوم داخل مقر النادي لتفقد المنشآت والتعرف على أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف المصدر أن فيريرا سيكون برفقة أربعة مساعدين فنيين، وسيضم الطاقم مساعدًا مصريًا واحدًا لم يتم تحديد هويته حتى الآن.

وفي سياق متصل، أعرب نادي الزمالك عن شكره للمدير الفني السابق أيمن الرمادي، الذي أنهى عقده مع الفريق مؤخرًا، بعدما حقق مع الأبيض لقب كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الترجيح.