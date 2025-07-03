نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديوجو جوتا نجم ليفربول وشقيقه يودعان الحياة بعد مسيرة خالدة في الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات المبكر صباح اليوم الخميس خبر حزين على عشاق كرة القدم، وجماهير نادي ليفربول الإنجليزي بعد وفاة اللاعب ديوجو جوتا نجم ليفربول وشقيقه أندريه في حادث سير مروع.

حسب ما أفادت به صحيفة ماركا الإسبانية فإن الحادثة وقعت عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا في إسبانيا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا لاعب ليفربول صاحب الـ 28 عامًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، برفقة شقيقه أندريه (26 عامًا) وهو لاعب كرة قدم أيضًا عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.

مسيرة حافلة لـ جوتا.. والبدايات في البرتغال

ولد دييجو خوسيه تيكسيرا دا سيلفا المعروف باسم "دييجو جوتا" في 4 ديسمبر 1996 بمدينة بورتو البرتغالية، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية نادي جوندومار المحلي قبل أن ينتقل إلى صفوف باكوس دي فيريرا، حيث لمع نجمه سريعًا.

وفي موسم 2015–2016، سجل 12 هدف في الدوري البرتغالي، ليخطف الأنظار كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرتغالية.

محطة عابرة في أتلتيكو مدريد وتألق مع بورتو

في عام 2016، وقع جوتا مع أتلتيكو مدريد الإسباني، لكنه لم يشارك رسميًا مع الفريق، حيث تمت إعارته إلى نادي بورتو، وهناك واصل تألقه وسجل أهداف مؤثرة من بينها هاتريك شهير أمام ناسيونال ماديرا.

الانفجار في إنجلترا.. وولفرهامبتون ثم ليفربول

في صيف 2017، انتقل جوتا على سبيل الإعارة إلى وولفرهامبتون الإنجليزي، وساهم بقوة في صعود الفريق إلى الدوري الممتاز بعدما سجل 17 هدف، ثم تفعيل بند الشراء ليصبح أحد الأعمدة الأساسية في الفريق.

وفي سبتمبر 2020، انتقل إلى ليفربول مقابل 41 مليون جنيه إسترليني، ليبدأ مرحلة جديدة من التألق، وسجل أهداف حاسمة في الدوري ودوري أبطال أوروبا، منها ثلاثية تاريخية في شباك أتالانتا في نوفمبر 2020.

وتوج ديوجو جوتا بعدد من الألقاب منها الدوري الإنجليزي الممتاز (2024–2025)، كأس الاتحاد الإنجليزي (2022)، كأس الرابطة الإنجليزية (2022 و2024).كأس الدرع الخيرية (2022)

مسيرة دولية ناجحة لـ جوتا مع منتخب البرتغال

بدأ جوتا مشواره الدولي مع منتخب البرتغال الأول في نوفمبر 2019، وسرعان ما أصبح عنصر مهم في الهجوم.

وشارك في كأس أوروبا 2020 وكأس العالم 2022، وكان ضمن قائمة المنتخب التي توجت بلقب دوري الأمم الأوروبية مرتين (2019 و2025)، وأنهى مشواره الدولي بـ49 مباراة و14 هدف.

وبعيدًا عن الملاعب، كان جوتا شخصية محبوبة وهادئة، معروف بحبه لألعاب الفيديو وامتلاكه فريق إلكترونيًا باسم "Luna Galaxy"، وفي يونيو 2025، تزوج من روت كاردوسو، ورزقا بثلاثة أطفال تركهم خلفه بعد الحادث المفجع.

من هو أندريه سيلفا شقيق ديوجو جوتا الذي رحل معه؟

ورغم أن ديوجو جوتا كان الاسم الأشهر عالميًا، إلا أن شقيقه أندريه سيلفا بدوره كان لاعب كرة قدم محترف، يمتلك مسيرة متواضعة لكنها مثابرة في دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

ولد أندريه سيلفا عام 1999 في مدينة بورتو ونشأ في حي ماساريلوس، حيث ترعرع بجوار شقيقه الأكبر جوتا والتحق بمدرسة نادي بورتو للشباب، وهي الأكاديمية التي ساهمت في صقل موهبتهما معًا.

وبعد فترة تنقل فيها بين أندية محلية مثل جوندومار، بوافيستا وفاماليساو، استقر به المقام في صفوف بينافيل، وهو نادٍ يلعب في دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

وخاض أندريه موسمين ناجحين مع فريقه، وشارك في الموسم الماضي في 32 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع تمرّيرتين حاسمتين، وكان يلعب في مركز خط الوسط الهجومي.

وعلى مدار مسيرته الكروية، لعب 143 مباراة رسمية، سجل خلالها 21 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة وكان على وشك بدء موسمه الثالث مع الفريق، وهو الأخير قبل انتهاء عقده في يونيو 2026.

لم يحظَ أندريه سيلفا بالشهرة الدولية التي نالها شقيقه، لكنه كون لنفسه اسم كبير في الكرة البرتغالية، وخاصة في صفوف بينافيل، حيث كان أحد الأعمدة الأساسية للفريق وبلغت قيمته السوقية نحو 350 ألف يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وداعًا دييجو جوتا وأندريه.. نجوم رحلوا مبكرًا

وفقدت كرة القدم العالمية أحد أبرز نجومها في العقد الأخير، جوتا مهاجم شرس ومهاري أسعد الجماهير بأدائه وأخلاقه على أرض الملعب وخارجه، ورحل وهو في قمة نضجه الكروي.

وكان أندريه يستعد لموسم جديد مع بينافيل حين غادر الحياة فجأة في حادث مأساوي رفقة شقيقه، تاركًا خلفه الكثير من الحزن في أوساط ناديه وزملائه والمجتمع الكروي المحلي.

وعى نادي بينافيل لاعبه الشاب بكلمات مؤثرة، وأكد أن أندريه كان لاعب ملتزم وشخص محبوب في غرفة الملابس.

