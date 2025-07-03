نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يقتحم سباق ضم نجم إنتر ميلان.. شرط جزائي بـ25 مليون يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى تعزيز صفوفه بلاعب جديد من صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في محاولة لتعزيز الفريق قبل بداية الموسم.

برشلونة يقتحم سباق ضم نجم إنتر ميلان

ووفقًا لتقارير الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، فقد كشف عبر حسابه على منصة «إكس» أن برشلونة يضع نصب عينيه التعاقد مع دينزل دومفريس، الظهير الهولندي لنادي إنتر ميلان، والذي يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة تقارب 25 مليون يورو، ما يجعل الصفقة في متناول النادي الكتالوني.

يُذكر أن نادي إنتر ميلان تمكن من التفوق على برشلونة في المواجهتين الشهيرتين بدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بنتيجة إجمالية مثيرة بلغت 7-6، ما يجعل الصفقة تحمل طابعًا خاصًا في صراع المنافسة الأوروبية.

ويبقى أن نترقب ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مفاوضات، وسط توقعات كبيرة بحدوث تحركات نشطة على صعيد الانتقالات في سوق صيف 2025.