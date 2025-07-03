نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في مفاوضات النصر مع جورجي جيسوس لتولي القيادة الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن آخر المستجدات في مفاوضات نادي النصر السعودي مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب الإيطالي الراحل ستيفانز بيولي.

تطورات جديدة في مفاوضات النصر مع جورجي جيسوس

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط أن هناك بعض الخلافات العالقة بين المدرب البرتغالي وإدارة النادي حول بنود الاتفاق النهائي لعقد جيسوس، ما أدى إلى تباطؤ في الإعلان الرسمي عن التعاقد.

وأشارت المصادر إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، تدخل بشكل مباشر لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، والمساعدة في حل الخلافات القائمة، بهدف إنهاء ملف التعاقد بصورة سلسة وسريعة.

وفي ذات السياق، أشارت التقارير إلى أن المدرب جورجي جيسوس من المتوقع أن يوقع عقده رسميًا مع نادي النصر خلال الساعات القادمة، على أن يحصل على راتب سنوي يقدر بنحو 7 ملايين يورو، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدراته الفنية وخبرته الواسعة.

ويأمل نادي النصر، الذي يسعى لاستعادة مكانته القوية في كرة القدم السعودية والآسيوية، في أن يكون تعاقده مع جيسوس بداية مرحلة جديدة من النجاح، خاصة مع وجود كريستيانو رونالدو كقائد للفريق.