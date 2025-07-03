منتخب مصر للسيدات يواجه الأردن في ثاني مواجهاته بالبطولة العربية لكرة السلة

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، مساء اليوم الخميس، ثاني مبارياته في البطولة العربية المقامة حاليًا على صالة استاد القاهرة الدولي، حيث يواجه نظيره منتخب الأردن في لقاء قوي ضمن منافسات دور المجموعات.

منتخب مصر للسيدات يواجه الأردن

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري مرتقب ودعم كبير للفريق المصري الذي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة مساء أمس الأربعاء، بفوز كبير على منتخب الجزائر بنتيجة 89-54، في عرض قوي قدمته لاعبات الفراعنة اللاتي سيطرن على مجريات اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته.

وجاءت نتائج فترات المباراة أمام الجزائر على النحو التالي:

الفترة الأولى: (26-11)

الفترة الثانية: (50-25)

الفترة الثالثة: (70-36)

الفترة الرابعة والنهائية: (89-54)

ويشارك في البطولة العربية للسيدات 4 منتخبات فقط، وهي: مصر، تونس، الجزائر، والأردن، وتُقام المنافسات بنظام الدوري الكامل من دور واحد، حيث يواجه كل منتخب الثلاثة الآخرين، ثم تُحدد المراكز الأربعة الأولى وفقًا لنتائج المباريات.

وبحسب نظام البطولة: