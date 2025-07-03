نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيانات وتصريحات عقب وفاة ديوجو جوتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ما يلي أبرز ردود الفعل على وفاة البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في حادث سيارة بالقرب من زامورا في شمالي غرب إسبانيا اليوم الخميس.

* نادي ليفربول

"يشعر نادي ليفربول لكرة القدم بالحزن الشديد بسبب الوفاة المأساوية لديوجو جوتا.

"أُبلغ النادي أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا توفي بعد حادث مروري في إسبانيا مع شقيقه أندريه.

"لن يصدر نادي ليفربول أي تعليقات أخرى في هذا الوقت ويطلب احترام خصوصية عائلة ديوغو وأندريه وأصدقائهم وزملائهم في الفريق وموظفي النادي وهم يحاولون تقبل الخسارة التي لا يمكن تصورها.

"وسنواصل تقديم دعمنا الكامل لهم".

* رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو

"نبأ وفاة ديوغو جوتا، الرياضي الذي شرف البرتغال كثيرًا، وشقيقه، كان مفاجئًا ومأساويًا. أتقدم بأحر التعازي لأسرتهما. إنه يوم حزين لكرة القدم وللرياضات الوطنية والدولية".

* الاتحاد البرتغالي لكرة القدم

"يشعر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم والمجتمع الكروي البرتغالي بأكمله بالحزن الشديد لوفاة ديوغو جوتا وأندريه سيلفا في إسبانيا هذا الصباح.

"لم يكن ديوجو جوتا لاعبًا رائعًا فحسب، إذ شارك فيما يقرب من 50 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، بل كان أيضًا شخصًا استثنائيًا يحظى باحترام جميع زملائه ومنافسيه. كانت بهجته معدية، وكان مرجعا لمجتمعه.

"فقدنا بطلين. وفاتهما خسارة لا تعوض لكرة القدم البرتغالية، وسنبذل قصارى جهدنا لتكريم إرثهما كل يوم".

* جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق

"أخبار مفجعة عن ديوجو جوتا وشقيقه أندريه هذا الصباح. تعازينا الحارة لجميع أفراد عائلتهما وأصدقائهما، وخاصة زوجته روت وأطفالهما الثلاثة الرائعة".

* روبن نيفيز لاعب خط وسط البرتغال والهلال السعودي

"يقولون أننا لا نفقد الأشخاص حقا إلا عندما ننساهم. لن أنساك أبدًا".

* نادي بورتو

"نادي بورتو في حالة حداد.

"ببالغ الحزن والأسى، نرسل تعازينا القلبية إلى عائلة وأصدقاء ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، الذي كان أيضا لاعبا في صفوف الشبان في النادي.

"ارقدا في سلام".

* نادي سبورتنغ لشبونة

"يعرب سبورتنغ لشبونة عن حزنه العميق لوفاة اللاعب الدولي البرتغالي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا. نتقدم بأحر التعازي لجميع أفراد الأسرة في هذا المصاب الجلل".