كريستيانو رونالدو ينعي جوتا: "كنا معًا منذ أيام.. هذا غير منطقي"

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أحمد جودة - القاهرة - عبّر كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونجم نادي النصر السعودي، عن حزنه العميق بعد وفاة زميله في المنتخب، ديوجو جوتا، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والذي لقي حتفه في حادث سير مأساوي وقع صباح اليوم شمال غرب إسبانيا، وأسفر أيضًا عن وفاة شقيقه أندريه.

كريستيانو رونالدو ينعي جوتا

ونشر رونالدو رسالة مؤثرة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيها عن صدمته قائلًا: "هذا غير منطقي.. كنا معًا في المنتخب الوطني للتو.. ولقد تزوجت. إلى عائلتك، زوجتك، وأطفالك، أتقدم بأحر التعازي وأتمنى لهم كل القوة والصبر."

وختم رسالته بكلمات وداع مؤلمة قائلًا: "أعلم أنك ستكون معهم دائمًا.. ديوجو وأندريه، سنفتقدكما جميعًا."

ويُذكر أن الأيام الأخيرة من حياة جوتا شهدت لحظات من السعادة والنجاح الشخصي، إذ احتفل بزفافه على روت كاردوسو، والدة أطفاله الثلاثة، قبل أيام قليلة فقط، ووصف نفسه في آخر تصريح له مساء الأربعاء بأنه "أسعد رجل في العالم"، في لحظة فرح لم تدم طويلًا.