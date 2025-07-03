نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بكلمات مؤثرة".. نجم الهلال السعودي روبن نيفيز ينعى ديوجو جوتا بعد وفاته الصادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى النجم البرتغالي روبين نيفيز، لاعب نادي الهلال السعودي ومنتخب البرتغال، زميله وصديقه الراحل ديوجو جوتا، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الذي توفي صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 28 عامًا، إثر حادث سير مروع وقع في شمال غرب إسبانيا وأسفر أيضًا عن وفاة شقيقه أندريه سيلفا.

نجم الهلال السعودي روبن نيفيز ينعى ديوجو جوتا

وكتب نيفيز، في رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: "يقولون إننا لا نفقد الأشخاص حقًا إلا عندما ننساهم... وأنا لن أنساك أبدًا."

وفي السياق ذاته، أصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيانًا رسميًا عبّر فيه عن صدمته العميقة وحزنه البالغ لوفاة أحد أبرز نجوم المنتخب الوطني، مؤكدًا أن الخسارة تتجاوز حدود الرياضة.

وجاء في البيان: "الاتحاد البرتغالي وكرة القدم البرتغالية يشعران ببالغ الأسى لوفاة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا."

وأشار البيان إلى أن جوتا لم يكن مجرد لاعب استثنائي خاض نحو 50 مباراة دولية بقميص منتخب البرتغال، بل كان إنسانًا رائعًا، محبوبًا من زملائه وخصومه، ينشر الفرح أينما حل، ويعد قدوة حقيقية في مجتمعه.

وقدّم الاتحاد تعازيه الحارة إلى عائلة وأصدقاء الفقيدين، وإلى نادي ليفربول الإنجليزي وفينافييل البرتغالي، النادي الذي لعب فيه أندريه سيلفا.