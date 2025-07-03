ليفربول ينعى ديوجو جوتا: "ببالغ الحزن والأسى نودعه"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الخميس، عن وفاة لاعبه البرتغالي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، في حادث سير مأساوي وقع شمال غرب إسبانيا، وذلك عبر بيان رسمي نشره على منصاته الإلكترونية.

ليفربول ينعى ديوجو جوتا

وجاء في البيان، الذي نُشر على الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "ببالغ الحزن والأسى، ينعي نادي ليفربول لاعبه ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، اللذين وافتهما المنية إثر حادث سير في إسبانيا."

وأرفق النادي البيان بصورة لجوتا مرتديًا قميص "الريدز"، وسط حالة من الصدمة والحزن التي خيمت على جماهير النادي الإنجليزي والعالم الكروي أجمع.

وتأتي هذه الفاجعة بعد أيام قليلة فقط من احتفال جوتا بزفافه على روت كاردوسو، والدة أطفاله الثلاثة، حيث وصف نفسه في آخر ظهور إعلامي له مساء الأربعاء بأنه "أسعد رجل في العالم"، في لحظة تحوّلت من فرح إلى مأساة.

وكان جوتا قد لعب دورًا محوريًا في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-2025، كما ساهم في فوز الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية في موسم 2021-2022، ليُخلّد اسمه بين اللاعبين المميزين في تاريخ النادي الأحمر.