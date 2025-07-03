الاتحاد البرتغالي ينعى ديوجو جوتا وشقيقه: "خسرنا بطلين.. وسنخلد إرثهما"

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن حزنه العميق وأسفه البالغ، بعد وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا، لاعب ليفربول الإنجليزي، في حادث سير مأساوي فجر اليوم الخميس شمال غرب إسبانيا، والذي أودى بحياته إلى جانب شقيقه أندريه جوتا عن عمر يناهز 28 عامًا.

الاتحاد البرتغالي ينعى ديوجو جوتا

وجاء بيان الاتحاد في نبرة حزينة ومؤثرة، أكد فيه: "جوتا لم يكن مجرد لاعب رائع خاض قرابة 50 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي الأول، بل كان شخصًا استثنائيًا، محبوبًا من زملائه وخصومه، وصاحب روح مرحة وشخصية ملهمة داخل مجتمعه."

وأضاف البيان الرسمي: "بالنيابة عن نفسي، وباسم جميع العاملين في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، نتقدم بخالص التعازي إلى عائلة ديوجو وأندريه، وإلى أصدقائهم، كما نوجه التعازي إلى نادي ليفربول الذي مثّل جوتا ألوانه لعدة مواسم، وإلى نادي بينافيل الذي كان شقيقه لاعبًا في صفوفه".

وفي خطوة رمزية لتكريم ذكراهما، أعلن الاتحاد أنه تقدم بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من أجل الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق مواجهة البرتغال وإسبانيا، ضمن بطولة أوروبا للسيدات، مساء الخميس، تقديرًا لروحهما.

وختم البيان برسالة مؤثرة: "لقد خسرنا بطلين. إن رحيل ديوجو وأندريه يمثل خسارة لا تُعوّض لكرة القدم البرتغالية. وسنعمل بكل ما أوتينا من التزام ووفاء، على تخليد إرثهما والاحتفاء بما قدّماه للرياضة والمجتمع".