نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديوجو جوتا.. مسيرة لاعب صنع المجد في صمت ورحل في صدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خبر صادم لعشاق كرة القدم حول العالم، توفي صباح اليوم الخميس النجم البرتغالي دييجو جوتا، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن عمر ناهز 28 عامًا، إثر حادث سير مأساوي وقع في مقاطعة زامورا الواقعة شمال غرب إسبانيا، حيث كان يقضي إجازته خارج الموسم الكروي بصحبة شقيقه.

النبأ الحزين ألقى بظلاله على المجتمع الرياضي بأكمله، خاصة جماهير ليفربول والمنتخب البرتغالي، نظرًا لما يتمتع به جوتا من موهبة كبيرة وشخصية محبوبة داخل وخارج الملعب. ومع رحيله المفاجئ، تسلط الأضواء على مسيرته الكروية التي كانت مليئة بالإنجازات والمحطات البارزة، رغم أنها انتهت في ريعان عطائه.

محطات جوتا مع الأندية: من البرتغال إلى مجد ليفربول

بدأ دييجو جوتا مشواره الاحترافي في عام 2014 من بوابة نادي باسوش دي فيريرا البرتغالي، حيث أظهر إمكانات فنية عالية لفتت أنظار الأندية الأوروبية، مما دفع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إلى التعاقد معه في عام 2016، في صفقة اعتُبرت استثمارًا في موهبة واعدة.

ورغم انضمامه للنادي المدريدي، لم يحصل جوتا على فرصة المشاركة مع الفريق الأول، ليُعار بعدها إلى نادي بورتو البرتغالي في موسم 2016-2017، حيث تألق بشكل لافت وساهم بأداء هجومي مميز أعاد اسمه إلى الواجهة من جديد.

في صيف عام 2017، خاض جوتا تجربة جديدة في إنجلترا، حيث أُعير إلى نادي وولفرهامبتون واندررز، وكان عنصرًا محوريًا في صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد موسم واحد، قرر النادي تفعيل بند شراء اللاعب، ليصبح من أعمدته الأساسية.

وجاءت الخطوة الأبرز في مسيرته عام 2020، حين انتقل إلى نادي ليفربول تحت قيادة الألماني يورغن كلوب، ليبدأ رحلة التألق على مستوى أعلى، ويصبح ركيزة أساسية في الخط الهجومي للفريق، إلى جانب محمد صلاح وساديو ماني في تلك الفترة.

خلال خمس سنوات قضاها في ملعب "أنفيلد"، لعب جوتا 182 مباراة سجل خلالها 65 هدفًا وصنع 26 تمريرة حاسمة، وأسهم بشكل كبير في حصد الفريق لعدة بطولات، أبرزها: