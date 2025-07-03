نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الرقم 3.. ماذا قدم الهلال السعودي أمام فرق البرازيل قبل موقعة فلومنينيسي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب فريق الهلال السعودي موعدا مع نظيره فلومنينيسي البرازيلي، في تمام الساعة العاشرة من مساء الغد، حيث المباراة المرتقبة بين الفريقين في افتتاح مباريات دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية.

ويحتضن ملعب كامبينج وورلد مباراة الهلال السعودي أمام نظيره البرازيلي فريق فلومنينيسي، وتنقل المباراة عبر قناة أم بي سي مصر 2، وذلك بصوت المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات لفريق الهلال السعودي أمام فرق البرازيل قبل مواجهة فلومنينيسي المرتقبة.

تقابل الهلال السعودي أمام فرق البرازيل في مواجهتين فقط ببطولة كأس العالم للأندية، وجاءت المواجهتين أمام فريق فلامنجو البرازيلي.

البداية كانت في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وتحديدا في السابع عشر من شهر ديسمبر عام 2019، وانتهت بفوز فلامنجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدف.

المباراة الثانية والأخيرة، كانت في السابع من شهر فبراير عام 2023، ونجح الهلال السعودي في تحقيق الفوز على نظيره فلامنجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدفين، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

سر الرقم 3

يعد سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي هو الهداف التاريخي لمواجهات الزعيم الآسيوي أمام فرق البرازيل، بعد تسجيله 3 أهداف في المباراتين السابقتين.

سجل لاعبو الهلال 4 أهداف في شباك فلامنجو البرازيلي خلال المباراتين السابقتين، منهم 3 أهداف في شوط المباراة الأول.

للمرة الثالثة يواجه فريق الهلال السعودي أحد فرق البرازيل في مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

