نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدشين الحسابات الرسمية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياض 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025، عن تدشين الحسابات الرسمية للبطولة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق الحدث الرياضي الكبير، والمقرر إقامته خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض..

ويأتي إطلاق الحسابات بهدف تقديم تغطية إعلامية متميزة وشاملة، تواكب تطلعات الجماهير الرياضية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وتسهم في تعزيز التفاعل مع هذا الحدث القاري الهام، الذي يقام تحت مظلة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي..

وتُعد النسخة المقبلة هي السادسة في تاريخ دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وتقام بمشاركة أكثر من 5000 رياضي يمثلون 57 دولة من الدول الأعضاء، يتنافسون في أكثر من 22 رياضة متنوعة..

وتسعى اللجنة المنظمة من خلال هذه الخطوة إلى بناء جسور تواصل فعالة مع الجمهور، وتقديم محتوى متنوع يتضمن آخر الأخبار، والمعلومات الفنية، واللقطات الحصرية، بما يعكس حجم التحضيرات والدور الريادي الذي تلعبه المملكة في استضافة وتنظيم كبرى البطولات الرياضية العالمية.