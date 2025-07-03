نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع ناري بين برشلونة وبايرن ميونخ على ضم نيكو ويليامز في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - دخلت صفقة انتقال نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو منعطفًا جديدًا، وسط صراع محتدم بين نادي برشلونة الساعي لضمه منذ أشهر، ونادي بايرن ميونخ الذي قرر دخول السباق بقوة، مستغلًا تعثر الكتالونيين في حل مشاكلهم المالية.

ووفقًا لما نشرته شبكة "سكاي سبورتس"، فقد قدم بايرن ميونخ عرضًا مغريًا للاعب يبلغ 12 مليون يورو صافي سنويًا، وهو رقم يكاد يضاعف ما يعرضه برشلونة حاليًا. وهو ما جعل النادي الألماني في موقع أفضل في سباق الظفر بخدمات الدولي الإسباني.

اتفاق مبدئي مُجمّد ومخاوف مالية

وبحسب التقارير، فإن نيكو ويليامز توصل بالفعل لاتفاق مبدئي مع برشلونة، لكن الصفقة توقفت بسبب عدم قدرة النادي على تسجيل اللاعب في ظل قيود اللعب المالي النظيف. في الوقت ذاته، أبدى وكلاء اللاعب قلقًا بالغًا من الوضع المالي غير المستقر لبرشلونة، وهو ما قد يدفعهم لإعادة النظر في الخيار الألماني الأكثر أمانًا من الناحية الاقتصادية.

بايرن ميونخ يستغل الأزمة

يُراهن بايرن ميونخ على حالة الجمود الحالية بين اللاعب وبرشلونة، ويبدو مستعدًا "لإلقاء كل أوراقه" من أجل حسم الصفقة، خاصة مع توفر الموارد المالية اللازمة بعكس برشلونة الذي ما زال ينتظر "رافعة مالية جديدة" لتسجيل لاعبيه الجدد.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الصفقة لم تُحسم بعد بسبب الشروط التي وضعها وكيل اللاعب... الأيام القادمة ستكون حاسمة: إما أن يُخفّض نيكو مطالبه المالية، أو يختار عرض بايرن ميونخ الضخم."

العد التنازلي بدأ.. واللاعب يريد الحسم

من المنتظر أن ينضم نيكو ويليامز إلى تدريبات أتلتيك بلباو في 13 يوليو، ويأمل اللاعب في تحديد مستقبله قبل هذا الموعد. لكن في ظل عدم قدرة برشلونة حتى الآن على تسجيله، فإن الكفة تميل لصالح بايرن ميونخ الذي يتقدم بخطى واثقة لحسم الصفقة.

إحراج جديد يلوح في الأفق لبرشلونة

وفي حال نجح النادي الألماني في خطف اللاعب، ستكون هذه الصفعة الثانية لبرشلونة في ملف ويليامز، بعد أن فشل في ضمه الصيف الماضي. ويتخوف الرئيس خوان لابورتا من تكرار السيناريو، وسط مؤشرات على أن اللاعب لا يثق تمامًا في قدرة النادي الكتالوني على تنفيذ وعوده المالية.

