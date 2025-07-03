نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا".. الأهلي ينفي طلب الحصول علي حق انتفاع لنادي العبور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارسل اليوم النادي الأهلي خطاب رسمي لنادي العبور، ينفي فيه الزاعم التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية والتي تشير إلى إرسال شركة الأهلي للإشاءات الرياضية خطاب إلى جهاز مدينة العبور يطلب فيه الحصول علي حق انتفاع لنادي العبور لمدة 50 سنه، الأمر الذي دفع نادي العبور إلى مخاطبة النادي الأهلي للتأكد من صحة تلك الاخبار المتداولة.

وجاء ىد النادي الأهلي لينفي تماما هذه الأخبار حيث جاء في خطاب الاهلي.



بأنه لا صحة لما تم تداوله، إذا إنه لم يصدر عن مجلس إدارة النادي الأهلي أو مجلس إدارة

شركه الأهلي للمنشآت الرياضية ثمة اي قرارات تتعلق بطلبات لجهاز تنمية مدينة العبور بالحصول علي حق انتفاع لنادي العبور.



وأشار النادي الأهلي إلى ان الاوراق المنشوره هي منسوبه زورا" لشركة الاهلي للمنشآت الرياضية وليس عليها أي توقيع أو ختم للنادي الأهلي.كما نود بالإحاطة بأن النادي الاهلي وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية سوف يتخذا الإجراءات القانونية ضد الاوراق المنسوبه زورا" له.

ومن جانبه قدم نادي العبور الشكر للنادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب علي الرد السريع والقاطع للكف عن الكف عن تلك الاخبار الكاذبة مؤكدا بأن مجلس الإدارة برئاسة المستشار طارق ربيع لن يتهاون في الحفاظ حقوق وارض النادي وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي ومرسل ها الخطاب لجهاز المدينة.