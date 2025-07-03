نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألكاراز يتأهل بثلاثية نظيفة إلى الدور الثالث من ويمبلدون ويواصل الدفاع عن لقبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل النجم الإسباني كارلوس ألكاراز حملة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون للتنس، بعد أن حقق فوزًا مقنعًا على البريطاني أوليفر تارفيت في الدور الثاني، بثلاث مجموعات نظيفة دون عناء.

ألكاراز يتأهل بثلاثية نظيفة إلى الدور الثالث من ويمبلدون

وحسم ألكاراز اللقاء بنتيجة (6-1، 6-4، 6-4)، مقدمًا أداءً مميزًا عكس تطوره مقارنة بالمباراة الافتتاحية، التي عانى خلالها للفوز على الإيطالي فابيو فونيني في مواجهة امتدت إلى خمس مجموعات.

وبهذا الفوز، ضرب المصنف الثالث عالميًا موعدًا في الدور الثالث مع الفائز من المواجهة التي تجمع الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، المصنف 25 على البطولة، والألماني يان لينارد شتروف.

ويُسجل ألكاراز إنجازًا جديدًا في مسيرته، حيث أصبح بعمر 22 عامًا و56 يومًا، أصغر لاعب في العصر الحديث يحقق 30 انتصارًا متتاليًا في بطولتي رولان جاروس وويمبلدون مجتمعين، محطمًا الرقم السابق للأسطورة السويدي بيورن بورج الذي بلغ هذا الرقم في عمر 22 عامًا و356 يومًا.

ويأمل ألكاراز في مواصلة عروضه القوية، والتقدم خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب البطولة الإنجليزية العريقة للموسم الثاني على التوالي.