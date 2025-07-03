الرياضة

عاجل.. وفاة لاعب ليفربول ديوجو جوتا في حادث سير

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عاجل.. وفاة لاعب ليفربول ديوجو جوتا في حادث سير

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أحمد جودة - القاهرة - قالت محطة تلفزيونية إسبانية مملوكة للدولة نقلًا عن رجال إطفاء محليين إن البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم توفي إثر حادث سيارة بالقرب من زامورا في شمال غرب البلاد اليوم الخميس.

وقعت الحادثة عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا

وانحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا رفقة شقيقه أندريه عن مسارها ما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.

واشتعلت ألسنة اللهب سريعًا في المركبة وامتدت إلى النباتات المحيطة ما صعب من عملية الإنقاذ.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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