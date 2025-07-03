نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة لاعب ليفربول ديوجو جوتا في حادث سير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت محطة تلفزيونية إسبانية مملوكة للدولة نقلًا عن رجال إطفاء محليين إن البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم توفي إثر حادث سيارة بالقرب من زامورا في شمال غرب البلاد اليوم الخميس.

وقعت الحادثة عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا

وانحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا رفقة شقيقه أندريه عن مسارها ما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.

واشتعلت ألسنة اللهب سريعًا في المركبة وامتدت إلى النباتات المحيطة ما صعب من عملية الإنقاذ.