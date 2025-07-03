نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرنولد يخطف الأنظار في ريال مدريد.. وتشابي ألونسو يحدّد له دور "غريمالدو الجديد" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بينما ينصب تركيز ريال مدريد بالكامل على مشواره في كأس العالم للأندية، يعمل المدرب تشابي ألونسو بهدوء على تأسيس ملامح مشروعه للموسم المقبل 2025-2026، وإن لم يُصرّح بذلك علنًا.

ومن بين أبرز اللاعبين الذين نالوا إعجاب ألونسو في الفترة الأخيرة، يأتي ترنت ألكسندر-أرنولد، المنضم حديثًا إلى صفوف "الميرينغي". وظهر اللاعب الإنجليزي بأداء لافت في مواجهة يوفنتوس، حيث صنع تمريرة حاسمة سجل منها غونزالو هدف الفوز في ملعب "هارد روك" في ميامي.

تشابي ألونسو يشيد بأرنولد... مع ملاحظات تكتيكية

وفي تصريحات لبرنامج DAZN، قال تشابي ألونسو:"الكرة العرضية لغونزالو تحمل توقيعه الخاص، لقد أرسل مثلها 500 مرة في مسيرته. مرّرها برقة وفي المكان المناسب.

صحيح أننا بحاجة إلى قدم إضافية على الجانب الأيمن، لأنه لا يمتاز بالمراوغة بل بالتمرير والتفاهم. نحن نعمل على ذلك، وهذا يمثل له تحديًا. أن تبدأ في ريال مدريد دون تدريبات كثيرة، وتدخل مباشرة في المباريات الرسمية، فهذا يتطلب وقتًا للتأقلم".

محلل إسباني: "ألونسو يرى أرنولد كنسخة جديدة من غريمالدو"

من جانبه، تحدث الصحفي الإسباني برونو أليماني عبر إذاعة كادينا سير عن الرؤية التكتيكية التي يعتمدها ألونسو في توظيف ألكسندر-أرنولد، موضحًا:

"ترنت يمتلك قدرات هائلة في التمرير الطويل، لكنه ليس الظهير التقليدي الذي يتجاوز الجناح. في باير ليفركوزن، كان أليخاندرو غريمالدو يؤدي هذا الدور على الجانب الأيسر، أقرب إلى لاعب وسط إضافي. إذا كنتم تتوقعون من أرنولد أن يكون روبيرتو كارلوس، فهذه ليست صفاته".

أرنولد وغريمالدو.. لكن على الجهة اليمنى

ترى الإدارة الفنية أن أرنولد سيكون "غريمالدو الجهة اليمنى" في مشروع تشابي ألونسو، في انتظار وصول ألفارو كاريراس لشغل مركز الظهير الأيسر. ويُتوقع أن ينسجم اللاعب الإسباني الشاب مع خطة المدرب الباسكي، خصوصًا إذا استمر في الاعتماد على ثلاثي دفاعي في الخلف وجناحين في الأطراف.

