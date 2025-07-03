يورتشيتش يرفض عودة ثلاثة لاعبين إلى بيراميدز بعد انتهاء إعارتهم

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أحمد جودة - القاهرة - رفض الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عودة عدد من اللاعبين المعارين إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد، عقب انتهاء فترات إعارتهم لأندية الدوري الممتاز.

يورتشيتش يرفض عودة ثلاثة لاعبين إلى بيراميدز

وعقدت إدارة نادي بيراميدز اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع المدير الفني يوم الجمعة الماضي، لمناقشة خطة إعداد الفريق للموسم المقبل، والصفقات المنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالإضافة إلى تحديد قائمة اللاعبين الراحلين.

وخلال الاجتماع، أبدى يورتشيتش اعتراضه على عودة الجناح الأيمن عبدالله مجدي، بعد انتهاء إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا، إلى جانب صانع الألعاب عماد ميهوب، ولاعب الوسط أحمد فوزي، اللذين أنهيا فترة الإعارة بنادي غزل المحلة.

ومن المنتظر أن تدرس إدارة بيراميدز العروض المقدمة لهؤلاء اللاعبين خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن مصيرهم، سواء بالبيع النهائي أو تجديد الإعارة.

ويستعد بيراميدز لبدء فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد الأسبوع المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيز الفريق مبكرًا للمنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.