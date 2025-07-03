عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل بديل إبراهيم عادل للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - عقد مسؤولو نادي بيراميدز جلسة تنسيقية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في إطار التحضيرات الجادة لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

بيراميدز يحسم موقفه من رحيل بديل إبراهيم عادل للزمالك

وبحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة فقد جرى الاجتماع يوم الجمعة الماضي عبر تطبيق "زوم"، حيث ناقش الطرفان خطة إعداد الفريق للموسم المقبل، إلى جانب استعراض قائمة اللاعبين المستهدفين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالإضافة إلى تحديد أسماء اللاعبين المتوقع الاستغناء عنهم أو إعارتهم خلال الميركاتو الحالي.

وخلال الاجتماع، شدد يورتشيتش على رفضه القاطع لفكرة التخلي عن خدمات الجناح الأيسر محمود عبدالحفيظ الشهير بـ«زلاكة»، مؤكدًا تمسكه ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق وعدم السماح بانتقاله لأي نادٍ، سواء لنادي الزمالك أو لأي وجهة أخرى خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المدير الفني الكرواتي أن «زلاكة» يُعد من العناصر المهمة التي يعتمد عليها الفريق، لا سيما في ظل احتمالية رحيل النجم إبراهيم عادل، الذي يطمح في خوض تجربة احترافية خارجية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل من الضروري الحفاظ على العناصر المميزة داخل الفريق.

وكان نادي الزمالك قد أبدى اهتمامه الرسمي بضم «زلاكة» خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب الموسم الماضي، حيث خطف الأنظار خلال فترة إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا، إذ شارك في 30 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 أهداف.

ويُشار إلى أن اللاعب يبلغ من العمر 25 عامًا، ويُعتبر من المواهب الصاعدة بقوة في الكرة المصرية، مما يجعله هدفًا للعديد من الأندية الباحثة عن تدعيم صفوفها بعناصر هجومية واعدة.