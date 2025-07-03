موعد مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره بروسيا دورتموند الألماني يوم السبت المقبل 5 يوليو 2025 على ملعب "ميت لايف نيو جيرسي"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية.

وكان الملكي قد تأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية بعد الفوز أمام يوفنتوس بنتيجة 1-0، كما تأهل أسود الفيستفاليا إلى نفس الدور بعد الفوز أمام مونتيري بنتيجة 2-1.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية

يمتلك موقع وتطبيق DAZN APP، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك سينقل مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل.