نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يثير الجدل داخل الملكي... وخياره النهائي بات وشيكًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط تركيز ريال مدريد على مشواره في كأس العالم للأندية، يطفو على السطح ملف شائك يتعلق بمستقبل الجناح البرازيلي رودريغو غوس، الذي أصبح حديث وسائل الإعلام بعد استبعاده مجددًا من قائمة الفريق في مواجهة يوفنتوس ضمن دور الـ16 من البطولة.

غياب رودريغو عن خطط المدرب تشابي ألونسو يزيد من التكهنات بشأن رحيله المحتمل عن النادي الملكي هذا الصيف، خاصة في ظل تراجع مستواه وقلة مشاركاته. ومن داخل أروقة "فالديبيباس"، لا تبدو إدارة ريال مدريد معارضة لفتح باب الرحيل أمام اللاعب، إذا ما توفرت العروض المناسبة.

مستقبل مفتوح على خيارين فقط

تدرس إدارة ريال مدريد مستقبل رودريغو بين مسارين لا ثالث لهما:

البقاء: يمكن لرودريغو الاستمرار مع الفريق، وهو ما عبّر عنه محيطه سابقًا، لكن بشرط واضح: مشاركته من عدمها ستكون خاضعة تمامًا لتقدير تشابي ألونسو، ولن تُقبل منه أي شكاوى مستقبلًا بشأن قلة الدقائق أو الدور المحدود.

الرحيل: في حال قرر اللاعب البرازيلي مغادرة النادي، فإن ريال مدريد لن يتنازل عن مبلغ لا يقل عن 75 مليون يورو مقابل بيعه، وهي القيمة التي تعتبرها الإدارة كافية لتغطية استثمارها في اللاعب.

لا مكان للحلول الوسط

وأكدت التقارير أن الإدارة البيضاء لا تنظر في أي سيناريو ثالث، فإما أن يبقى اللاعب في البرنابيو بشروط واضحة، أو يفتح الباب للانتقال إلى نادٍ آخر من النخبة الأوروبية.

وتراقب العديد من الأندية الموقف، وقد تتحرك رسميًا إذا قرر رودريغو الرحيل، مما قد يشعل صراعًا على توقيعه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

شهر الحسم في أغسطس

مع استمرار مشاركته المحدودة، وفشله في إثبات نفسه خلال كأس العالم للأندية، أصبح مستقبل رودريغو في مرحلة الحسم. وتوقعت مصادر مطلعة أن يتم البت في مصيره خلال شهر أغسطس، حيث يستعد ريال مدريد للتحرك وفقًا لقرار اللاعب النهائي.

وفي الوقت الذي يقترب فيه الجدل من نهايته، بات واضحًا أن النجم البرازيلي إما أن يثبت أقدامه في البرنابيو بشروط جديدة، أو يودّع الجماهير الملكية في صيف قد يحمل تحوّلًا كبيرًا في مسيرته.