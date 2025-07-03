موعد مباراة باريس ضد بايرن ميونخ في كاس العالم للأندية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره بايرن ميونيخ الألماني يوم السبت المقبل الموافق الخامس من شهر يوليو الجاري على ملعب "مرسيدس بنز"، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وكان فريق العاصمة الفرنسية قد تأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية بعد الفوز أمام إنتر ميامي بنتيجة 4-0، كما تأهل العملاق البافاري إلى نفس الدور بعد الفوز أمام فلامينجو بنتيجة 4-2.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ مساء السبت المقبل، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمكنكم مشاهدتها أيضًا على قناة MBC ACTION.