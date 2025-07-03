نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بالميراس ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد يوم السبت المقبل 5 يوليو 2025، مواجهة نارية بين بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي على ملعب "لينكون فاينانشال فيلد"، وذلك في إطار دور الـ16 بكأس العالم للأندية.

وكان الفريق البرازيلي قد تأهل إلى دور الـ16 بمونديال الأندية بعد الفوز أمام بوتافوجو بنتيجة 1-0، كما تأهل الفريق الإنجليزي إلى نفس الدور بعد الفوز أمام بنفيكا بنتيجة 4-1.

موعد مباراة بالميراس ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة البداية لمباراة بالميراس ضد تشيلسي يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة بالميراس ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية

يمتلك موقع وتطبيق DAZN APP، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك سينقل مباراة بالميراس ضد تشيلسي يوم السبت المقبل.