نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحثاً عن الثأر.. بالميراس يواجه تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتطلع فريق بالميراس إلى الثأر من خسارته أمام تشيلسي في نهائي كأس القارات (كأس العالم للأندية بشكله القديم) عندما يلتقيان السبت في دور الثمانية بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً في أمريكا.

وتأهل بالميراس لدور الثمانية في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقاً، من التأهل لهذا الدور، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، إثر التعادل مع بورتو البرتغالي سلبياً، ثم الفوز على الأهلي المصري بهدفين نظيفين، والتعادل مع إنتر ميامي الأمريكي 2-2، ثم الفوز في دور الـ16 على مواطنه بوتافوجو بهدف نظيف.

وفي المقابل، صعد تشيلسي لهذا الدور، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز على لوس أنجليس الأمريكي بهدفين نظيفين، ثم الخسارة أمام فلامينغو 1-3 ، والفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، ثم الفوز في دور الـ16 على بنفيكا البرتغالي 4-1.

وقبل ثلاثة أعوام، التقى بالميراس وتشيلسي في نهائي كأس القارات، الذي كان يسمى وقتها كأس العالم للأندية ويشارك فيه 7 فرق فقط، وفاز تشيلسي بالمباراة 2-1 ليتوج باللقب.

ومن اللاعبين الذين شاركوا في تلك المباراة، من المتوقع أن يكون حارس مرمى بالميراس، ويفرتون، هو الوحيد من التشكيلة الأساسية الذي سيتواجد في مباراة السبت في فيلادلفيا.

ولا يزال بالميراس يحتفظ بالمدرب البرتغالي أبيل فيريرا، الذي يقود الفريق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، في حين أن تشيلسي، الذي كان يدربه حينها توماس توخيل، أصبح الآن تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

ورغم استمرار الجهاز الفني ودورة الانتصارات تحت قيادة مدربهم البرتغالي، قام بالميراس بتجديد تشكيلته باستمرار موسماً بعد آخر. ونتيجة لذلك، لم يتبق في النادي من التشكيلة الأساسية سوى خمسة لاعبين - من بينهم ويفرتون.

واثنان من هؤلاء اللاعبين، قلب الدفاع جوستافو جوميز والظهير الأيسر خواكين بيكيريز، سيغيبان عن المواجهة ضد تشيلسي بسبب تراكم البطاقات الصفراء. أما الآخران، الظهير الأيمن ماركوس روتشا ولاعب الوسط رافاييل فيجا، فقد شاركا أساسيين في مباريات هذه النسخة من كأس العالم للأندية، ولكن ما لم يفاجئ فيريرا الجميع بتشكيلته، فمن المرجح أن يبدأ الثنائي المباراة من على مقاعد البدلاء.

وبالنسبة لتشيلسي، لم يتبق سوى لاعبين اثنين من الفريق الأول هما ريس جيمس، الذي أصبح الآن قائد نادي طفولته، لكنه لم يشارك في نهائي كأس القارات آنذاك بسبب الإصابة. أما تريفوه تشالوباه، فقد كان أيضا على مقاعد البدلاء في المباراة التي أقيمت بأبو ظبي، وشارك مرتين حتى الآن خلال هذه النسخة من كأس العالم للأندية. ومع التغييرات الإضافية على مستوى الجهاز الفني والملكية، أصبح النادي يبدو بشكل مختلف تماما عما كان عليه.

ويأمل الفريقان في تحقيق الفوز بهذه المباراة لاسيما وأن الطريق إلى المباراة النهائية سيكون ممهداً إلى حد ما، لاسيما وأن الفائز منهما سيلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة مباراة فلومينينسي والهلال السعودي التي تقام في ذات اليوم.

وستكون هذه هي المباراة الرابعة لفريق تشيلسي أمام فريق برازيلي، علماً بأنه خسر في مباراتين أمام كورينثيانز 0-1 في 2012، وأمام فلامينغو 1-3 في البطولة الحالية، وقاز على بالميراس 2-1 في 2022.