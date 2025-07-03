ماذا ينتظر الهلال حال الفوز على فلومينينسي في كأس العالم للأندية؟

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الهلال السعودي لخوض مواجهة نارية أمام فلومينينسي البرازيلي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

ويستقبل ملعب كامبينج وورلد، المواجهة المثيرة بين الهلال وفلومينينسي، ضمن فعاليات دور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الجمعة القادم الموافق 4 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الهولندي داني ماكيلي، ويعاونه كل من، هيسيل ستيجسترا وجان دي فريس، بينما سيكون سعيد مارتينيز حكمًا رابعًا، ووالتر لوبيز الحكم الخامس.

ماذا ينتظر الهلال حال الفوز علي فلومينينسي في كأس العالم للأندية؟

يسعى زعيم الأندية السعودية في مواصلة كتابة التاريخ وتخطي عقبة فلومينينسي، بعدما أطاح بنظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر من مسابقة مونديال الأندية.

ويدخل الهلال مواجهة فلومينينسي متسلحًا بالطموح والعزيمة للإطاحة بالفريق البرازيلي من المسابقة واستكمال مشواره المونديالي والوصول إلى دور نصف النهائي من البطولة.

وفي حال فوز الهلال على فلومينينسي في دور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية، سيضمن الزعيم الحصول على جائزة مالية إضافية تبلغ 21 مليون دولار.

يُذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي الفائز من مواجهة تشيلسي وبالميراس في دور نصف النهائي من المسابقة.