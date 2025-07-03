نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام خيالية.. مكاسب الهلال من المشاركة في كأس العالم للأندية حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سطّر فريق الهلال السعودي إنجازًا تاريخيًا، ونجح في التأهل إلى دور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفجّر زعيم الأندية السعودية مفاجأة مدوية بإقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي من دور الستة عشر بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما فجر الثلاثاء الماضي.

ويستعد الزعيم لخوض مواجهة نارية أمام فلومينينسي البرازيلي، يوم الجمعة القادم الموافق 4 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، ضمن فعاليات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

مكاسب الهلال من المشاركة في كأس العالم للأندية حتى الآن

وتمكن الهلال من حصد مكاسب مالية كبيرة بعد التأهل لدور ربع النهائي على حساب السيتي، حيث ضمن الزعيم الحصول على جائزة مالية قدرها 13.125 مليون دولار، وفقًا للائحة الجوائز التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

مكاسب الهلال من المشاركة في كأس العالم للأندية حتى الآن

▪︎9.5 مليون دولار: مكافأة المشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية.

▪︎7.5 مليون دولار: التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة.

▪︎ 13.125 مليون دولار: التأهل إلى دور ربع النهائي من المسابقة.

ليصل إجمالي العوائد المالية التي حققها زعيم الأندية السعودية منذ بداية مشاركته في البطولة إلى نحو 34 مليون دولار.