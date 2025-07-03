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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي كرة القدم؛ عن مواعيد مباريات دور ال 8 من بطولة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها، وتعد أبرزها مباراة ريال مدريد الإسباني ضد بوروسيا دورتموند.

مواعيد مباريات دور ال 8 من كأس العالم للأندية

الجمعة (4 يوليو)، الهلال ضدّ فلومينينسي، عند الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السبت (5 يوليو)، بالميراس ضدّ تشيلسي، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

باريس سان جيرمان ضدّ بايرن ميونخ، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال مدريد ضدّ بوروسيا دورتموند، في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

وتعد شبكة DAZN البريطانية، هي المسئولة عن بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى قنوات mbc مصر السعودية.

