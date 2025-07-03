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أحمد جودة - القاهرة - بعد إنتهاء إعارته.. مصدر مقرب من الفلسطيني عمر فرج يوضح موقفه من العودة لـ الزمالك خلال الأيام المقبلة.

عمر فرج، كشف مصدر مقرب من اللاعب الفلسطيني عمر فرج لاعب الزمالك المُعار لـ ديجرفورس السويدي عن موقف اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

موقف عمر فرج من العودة للزمالك

وقال المصدر في تصريحات صحفية بأن: "إعارة اللاعب تنتهي يوم 31 يوليو الجاري مع ديجرفورس السويدي".

وأضاف المصدر "النادي يمكنه تفعيل بند شراء اللاعب بمقابل مليون دولار وهو ما لم يحدث حتى الآن".

وواصل المصدر "الزمالك تواصل مع اللاعب ووكيله، وهم منفتحون على إعارته أو بيعه بما يحقق مكاسب مالية للنادي".

وأتم "فرص عودة عمر فرج للزمالك مرتبطة بقرار المدرب الجديد، واللاعب لديه عروض خارجية".

وكان قد أعير اللاعب الفلسطيني لصفوف ديجرفورس من الزمالك في يناير الماضي.

وسجل صاحب الـ 23 عاما 10 أهداف وصنع هدفا في 13 مباراة منذ انضمامه للدوري السويدي.

تسجيل الخماسية

وكان اللاعب قد سجل 5 أهداف في افتتاح الدوري السويدي في الفوز على هالمستاد بنتيجة 5-0.

ولم يشارك الدولي الفلسطيني مع نادي الزمالك سوي في 5 مباريات فقط بواقع 183 دقيقة وسجل خلالهم هدفا ضد إنيمبا النيجيري في بطولة الكونفدرالية.

وتوج اللاعب مع الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في المباراة التي شارك خلالها كبديل.