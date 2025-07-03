نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الرحيل والبقاء.. ملفات لم تُغلق في سوق الانتقالات قبل الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الأندية تحركاتها المكثفة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2025/2026، وسط سباق محموم لحسم صفقات قوية تدعم صفوف الفرق الطامحة للمنافسة على البطولات.

وعلى الرغم من نجاح عدد من الأندية في إبرام صفقات بارزة، فإن هناك بعض اللاعبين ما زالوا محط صراع بين أكثر من نادٍ، في ظل عدم حسم موقفهم النهائي حتى الآن. وفيما يلي أبرز 4 صفقات "معلقة" ما زالت تُثير الجدل داخل الميركاتو المصري:

رضا سليم.. صراع شرس بين زد وسيراميكا

الجناح المغربي رضا سليم، لاعب الأهلي، أصبح أحد أبرز الأسماء المطروحة بقوة على طاولة الإعارات، مع اهتمام ناديي زد وسيراميكا بضمه خلال الصيف الجاري.

المدير الفني لسيراميكا، علي ماهر، يرى في سليم بديلًا مناسبًا لأحمد القندوسي، في حين يتمسك محمد شوقي، مدرب زد، بضم اللاعب لتدعيم هجوم فريقه بلاعب سريع وذو مهارة.

محمد رضا بوبو.. بين العودة لبيراميدز والبقاء مع سيراميكا أو انتقال محتمل للزمالك

عاد بوبو إلى صفوف بيراميدز بعد تألقه اللافت خلال فترة إعارته لسيراميكا، إلا أن مستقبله لا يزال غامضًا.

سيراميكا ترغب في استمرار اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو بالشراء النهائي، في الوقت الذي وضع فيه الزمالك اللاعب ضمن أولوياته لتدعيم خط الوسط.

وحتى الآن، لم يُحدد بيراميدز موقفه النهائي بشأن استمرار بوبو أو السماح برحيله مجددًا.

حامد حمدان.. جناح بتروجت يشعل المنافسة بين ثلاثة أندية

يُعد الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجت، من أبرز المواهب الصاعدة، وقد خطف الأنظار بفضل أدائه المميز في مركزي الجناح والظهير الأيسر.

ويتنافس كل من الزمالك والبنك الأهلي والمصري على ضم اللاعب، خاصة وأنه يُعامل كلاعب محلي بحكم جنسيته الفلسطينية.

لكن نادي بتروجت يتمسك باستمرار اللاعب في صفوفه ويرفض حتى الآن فكرة التفريط فيه.

المهدي سليمان.. حارس حر على رادار الكبار

رحيل المهدي سليمان عن الاتحاد السكندري بعد انتهاء تعاقده فتح الباب أمام أكثر من نادٍ للتفاوض معه، وعلى رأسهم الزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

الزمالك يراه خيارًا مناسبًا لدعم مركز الحراسة إلى جانب محمد عواد ومحمد صبري، بينما يسعى بيراميدز لضمه بعد رحيل الحارس أحمد مهيوب إلى سموحة على سبيل الإعارة،

في المقابل، يأمل علي ماهر في إقناع الحارس بالانضمام إلى سيراميكا، في ظل تذبذب مستوى حراسه الموسم الماضي.