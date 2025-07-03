نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُعيد النظر في ضم الجزار ويتحرك لضم ظهير سيراميكا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عاد محمود الجزار، مدافع فريق البنك الأهلي، لاهتمامات مسئولي النادي الأهلي مرة أخرى، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار خطة الإدارة لتدعيم الخط الخلفي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الجزار قد دخل دائرة اهتمامات القلعة الحمراء قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، إلا أن الأمور توقفت حينها قبل أن يتم إحياء المفاوضات مجددًا هذا الصيف.

وفي سياق متصل، بدأ مسئولو الأهلي اتصالاتهم بنظرائهم في نادي سيراميكا كليوباترا، من أجل الحصول على خدمات الظهير الأيمن أحمد هاني، بناءً على توصية من المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أبدى رغبته في تعزيز الجبهة اليمنى.

وتأتي هذه التحركات في ظل تراجع مستوى محمد هاني خلال بطولة كأس العالم للأندية، إضافة إلى عدم جاهزية كريم فؤاد العائد من إصابة طويلة، وابتعاد عمر كمال عبد الواحد عن مستواه المعروف، ما دفع ريبيرو للمطالبة بظهير جديد.

ورغم الانتقادات، تمسك ريبيرو باستمرار محمد هاني ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل. ويُذكر أن عقد هاني يمتد حتى صيف 2027، وقد شارك مع الأهلي في 358 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 25.