جالاتا سراي يهدد استقرار إنتر ميلان.. والباب مفتوح أمام الراحلين

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش نادي إنتر ميلان حالة من التوتر، بعد دخول نادي جالاتا سراي التركي على خط التفاوض مع أبرز نجوم الفريق، ما أثار حالة من الجدل داخل غرفة الملابس.

وكان النجم التركي هاكان تشالهان أوجلو على رأس اهتمامات النادي التركي، الأمر الذي اعتبره البعض خطوة قد تُربك حسابات الإنتر، خاصة في ظل ما يمثله اللاعب من قيمة فنية داخل التشكيلة الأساسية.

قائد الفريق لاوتارو مارتينيز لم يلتزم الصمت، بل خرج بتصريحات قوية، مؤكدًا أن "باب الخروج مفتوح أمام أي لاعب لا يرغب في البقاء"، في إشارة واضحة إلى رفضه للتشويش داخل المجموعة.

لكن تشالهان أوجلو ليس الهدف الوحيد، إذ كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن الحارس السويسري يان سومر دخل كذلك ضمن قائمة اهتمامات جالاتا سراي لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ورغم هذا الاهتمام، لم تبدأ إدارة النادي التركي أي مفاوضات رسمية مع اللاعب أو إنتر ميلان حتى الآن.

سومر، صاحب الـ36 عامًا، يرتبط بعقد مع النيراتزوري حتى يونيو 2026، بعد انضمامه للفريق قادمًا من بايرن ميونخ في صيف 2023، وخاض منذ ذلك الحين 96 مباراة، استقبل خلالها 78 هدفًا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 47 لقاءً.

خطط جالاتا سراي قد تُربك حسابات إنتر، لكن رسالة لاوتارو كانت واضحة: الفريق لا ينتظر المترددين.