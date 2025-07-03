نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربع نهائي مونديال الأندية.. «فايق» يعلن المواجهات التي ستنقل عبر قناة MBC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مباريات دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية في تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة، وذلك بمواجهة فريق الهلال السعودي أمام نظيره فلومنينيسي البرازيلي.

وأعلن إبراهيم فايق منذ قليل عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي عن المباريات التي ستنقل عبر قنوات أم بي سي، والتي جاءت على النحو التالي:

‏الهلال السعودي ضد فلومينينسي البرازيلي

الساعة العاشرة من مساء الجمعة الموافق الرابع من شهر يوليو الجاري، وذلك بصوت المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي.

‏باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

الساعة السابعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع بصوت المعلق الرياضي فارس عوض.

ومن المقرر أن تذاع باقي المباريات من دور الثمانية لبطولة كأس العالم للأندية عبر منصة «dazn» الأمريكية بصورة مجانية.

يذكر أن هناك 8 فرق تأهلوا إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية، وهم:

ريال مدريد، بروسيا دورتموند، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، فلومنينيسي، بالميراس، تشيلسي، الهلال السعودي.