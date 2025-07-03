نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاولات بالجبلاية لحل الأزمة بعد بيان أسمنت أسيوط بشأن تجميد النشاط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاقمت أزمة خلال الساعات الماضية إلى أثر اصدار مجلس مجلس إدارة نادى أسمنت أسيوط أحد فرق المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ' ب ' بيانا صحفيا رسميا وذلك لإعلان تجميد النشاط الكروى بالنادى.

فيما أعرب العديد من المتابعين وجماهير النادى بصفة خاصة وجماهير الصعيد بصفة عامة عن ارتياحهم بالقرار فى ظل كون القرار جاء بعد الإعلان عن شكل مجموعات دورى القسم الثانى ' ب ' والتى شهدت ضم الثلاثى تيم اف سى والإعلاميين وكسكادا لمجموعة شمال الصعيد وهى الأندية القاهرية المنضمة حديثا للمشاركة بالمجموعة بالموسم الجديد وهو اعتبرته جماهير الصعيد اجحافا بحقوق أندية الصعيد واستمرار مجاملة الأندية القاهرية خاصة فى ظل الفوارق المالية والبشرية بين الأندية القاهرية والأندية الصعيدية والتى تسهم فى النهاية فى صعود أحد فرق القاهرة للاقسام الاعلى على حساب أندية الصعيد.

فيما علم دوت الخليج الرياضى بوجود اتصالات مكثفة من بعض مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسوؤلى نادى أسمنت أسيوط لمحاولة إعادة النظر فى القرار والاجتماع خلال الفترة القادمة.

فيما جاء بيان مجلس إدارة نادى أسمنت أسيوط كالتالى:

يتقدم نادى أسمنت أسيوط الرياضى بالشكر والتقدير لجميع جماهيره ومحبيه، ويود اعلامكم بأنه قرر، ويعد دراسة متأنية، الاعتذار عن مشاركة الفريق الأول بالنادى فى منافسات القسم الثانى ' ب ' مجموعة شمال الصعيد مومس 2025/2026.

جاء هذا القرار بعد مراجعة شاملة لمجموعة من المتغيرات، سواء على مستوى إدارة الفريق أو ظروف المنافسة، والتى ترى أنها لا تهيئ البيئة المناسبة لتحقيق مشاركة فعالة أو بلوغ الأهداف المرجوة من الموسم الحالى.

ونؤكد أن هذا القرار لا يؤثر بأى شكل على باقى الأنشطة الرياضية بالنادى، والتى تستمر وفق الخطط المعتمدة، بما فى ذلك فرق الناشئين والمدارس الرياضية وكافة الأنشطة المجتمعية.

لطالما كان نادى أسمنت أسيوط الرياضى نموذجا فى دعم الرياضة وخدمة المجتمع وهدفنا الأسمى هو بناء حيل يؤمن بالرياضة كقيمة واسلوب حياة من خلال توفير بيئة رياضية صحية وسليمة وآمنة وغرس مبادىء الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

نتقدم بخالص الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم على دعمه للرياضة بشكل عام وللنادى بشكل خاص، كما نقدر دعمكم وتفهمكم المستمر، ونتطلع إلى مواصلة العمل معا لما فيه خير رياضتنا ومجتمعنا.

وكان من المقرر مشاركة أسمنت أسيوط بمجموعة شمال الصعيد بدورى القسم الثانى ' ب ' والتى تضم فرق مصر للمقاصة وتليفونات بنى سويف وسيلا وجولدن جيت ونجوم مصر والمنيا وبنى مزار وملوى وناصر الفكرية وطامية والفيوم والإعلاميين وكسكادا وتيم اف سى.