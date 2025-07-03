نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يفتح باب الخروج لنجم يونايتد.. صفقة تبادلية تلوح في الأفق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن أيام جادون سانشو داخل جدران مانشستر يونايتد أصبحت معدودة، بعدما تلقى النادي عرضًا جديدًا قد يفتح الطريق أخيرًا لرحيله، وهذه المرة من إيطاليا.

حسب ما كشفته صحيفة ميرور البريطانية، فإن نادي يوفنتوس بدأ التحرك بجدية من أجل ضم سانشو خلال الميركاتو الصيفي، رغم بعض الصعوبات المالية.

ويعمل النادي الإيطالي على تقديم عرض ذكي يتمثل في صفقة تبادلية بدلًا من الدفع النقدي.

العرض يتضمن انتقال سانشو إلى يوفنتوس، مقابل حصول مانشستر يونايتد على أحد ثلاثة أسماء مطروحة من جانب البيانكونيري، وهم: تيم ويا، دوجلاس لويز، أو دوشان فلاهوفيتش.

في ظل الأزمة الهجومية التي يعاني منها مانشستر يونايتد، يبدو أن فلاهوفيتش هو الاسم الأكثر ترجيحًا لإتمام الصفقة، خاصة وأنه مهاجم صاحب خبرة وفعالية أمام المرمى.

النجم الصربي البالغ من العمر 25 عامًا، يمتلك سجلًا تهديفيًا جيدًا مع يوفنتوس، حيث سجل 58 هدفًا وصنع 14 أخرى في 145 مباراة، ويستمر عقده مع النادي حتى صيف 2026.

صفقة كهذه قد تُنهي صداع سانشو داخل أولد ترافورد، وتمنح الفريق الإنجليزي دفعة هجومية قوية يحتاجها بشدة في الموسم الجديد.