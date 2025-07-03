نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يضع عينه على دومفريس.. سيناريو مورينيو يتكرر في الكامب نو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن إدارة برشلونة قررت اللجوء إلى أسلوب "من يؤلمك، امتلكه"، وهي القاعدة التي اشتهر بها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في فترات سابقة من مسيرته، وذلك من خلال سعي النادي الكتالوني للتعاقد مع الهولندي دينزل دومفريس، الذي كان أحد أبطال الإقصاء المر للفريق في دوري أبطال أوروبا.

دومفريس لعب دورًا حاسمًا في خروج برشلونة من نصف نهائي البطولة أمام إنتر ميلان الموسم الماضي، كما كان له تدخل جدلي بلمسة يد داخل منطقة الجزاء خلال مواجهة سابقة، أثارت الكثير من الجدل التحكيمي.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن اهتمام برشلونة بالظهير الهولندي ليس وليد اللحظة، بل يعود لعدة أسابيع، رغم عدم تقديم عرض رسمي حتى الآن. يُذكر أن عقد دومفريس مع إنتر يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 25 مليون يورو، ساريًا حتى منتصف يوليو الجاري فقط.

بهذه الخطوة، يعيد برشلونة إلى الأذهان تعاقدات مورينيو الشهيرة، عندما ضم لاعبين تسببوا سابقًا في إزعاج فرقه، مثل محمد صلاح الذي ضمه لتشيلسي بعد تألقه أمام الفريق بقميص بازل، في تجسيد لمبدأ "إن لم تستطع إيقافه... فاجعله في صفك".